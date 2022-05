Da Frosinone - Zerbin (ri)parte e non torna: il Napoli vuole testarlo in ritiro

In casa Frosinone si guarda alle tante, possibili, partenze con ben 11 calciatori che potrebbero salutare la piazza ciociara.

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

In casa Frosinone si guarda alle tante, possibili, partenze con ben 11 calciatori che potrebbero salutare la piazza ciociara. Qualcuno come Zerbin, che il Napoli vuole testare in ritiro, Gatti, già ceduto alla Juve, o Tabanelli, in scadenza e fuori rosa, sono già sicuri di non far parte della rosa della prossima stagione, mentre altri – fra prestiti e contratti in scadenza - restano in bilico. Lo riporta Tuttofrosinone.it.