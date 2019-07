Da Genova - Almendra può finire alla Samp: partnership col Napoli per arrivare all'argentino

Sinergia Napoli-Sampdoria sul mercato. Come si legge sulle colonne de Il Secolo XIX, il Napoli starebbe cercando un partner di mercato per portare in Italia Agustín Ezequiel Almendra, talento cristallino del Boca Juniors. Il club partenopeo avrebbe individuato nella Samp la spalla ideale per l'affare. Il club di Ferrero potrebbe anche prendere in considerazione la cosa, soprattutto in caso di partenza di Praet, con il belga corteggiato da Roma e Milan.