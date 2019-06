Da Genova - Anche il Napoli partecipa all'asta per Andersen e la Samp fissa il prezzo

Si accende l'asta per Joachim Andersen. Il difensore della Sampdoria non prenderà parte all'Europeo Under 21 a causa di un infortunio muscolare accusato in amichevole contro i pari età della Croazia ma resta comunque un oggetto del desiderio per diversi club italiani e non solo.



Derby londinese ma anche club italiani - Tottenham e Arsenal erano le due squadre più accreditate ad assicurarsi il danese nei giorni scorsi ma secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX sarebbero in forte risalita le quotazioni delle italiane con Napoli, Milan e Juventus in lizza. Il presidente Massimo Ferrero ha però stabilito il prezzo: 35 milioni di euro.