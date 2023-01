Da Genova esaltano Bereszynski: "Il Napoli ha fatto un ottimo acquisto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gabriele Lepri, giornalista da Genova di TeleNord

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gabriele Lepri, giornalista da Genova di TeleNord: "La notizia di Vialli non avremmo mai voluto darla, con la Samp ha vinto tutto tranne la Champions League che gli è sfuggito all'ultimo. Tutti i tifosi sognavano di rivederlo a Genova nelle vesti di presidente, cosa che aveva sfiorato nel 2019. In questi ultimi giorni la Sampdoria non sta vivendo un avvicinamento sereno alla gara col Napoli. Non solo la scomparsa di Vialli, ma anche il mancato passaggio societario. Sul campo la vittoria di Sassuolo ha dato entusiasmo in vista della gara contro la più forte del campionato. Sarà un weekend importante, la Samp è costretta a fare punti per tutti per salvarsi, anche contro le grandi. I blucerchiati scenderanno in campo con il coltello fra i denti, ma la Samp vista a Sassuolo fa ben sperare, con i nuovi acquisti che si sono dimostrati subito fondamentali.