Da Genova: Gilardino col Napoli senza l'ultimo acquisto, ma recupera Malinovskyi

TuttoNapoli.net

Campionato fermo per la pausa, ma in casa Genoa si prosegue a lavorare in vista del match della ripresa, contro il Napoli di Rudi Garcia che ha voglia di riscattare il brutto ko contro la Lazio precedente alla sosta per le nazionali. La squadra di Giardino, che deve fare a meno dei nazionali sparsi per il mondo, lavora al centro sportivo rossoblù e in questo week-end sfrutterà due giorni di stop.

Notizie poco confortanti dall'infermeria, dove sia Junior Messias che Alessandro Vogliacco non sembrano in grado di recuperare per il match con gli azzurri. I due sono alle prese con la tabella post problema muscolare e non dovrebbero essere a disposizione per la partita. Non preoccupa invece Ruslan Malinovskyi, che ha preso solo una botta e che sarà a disposizione per la sfida, come riporta Il Secolo XIX.