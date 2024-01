Da Genova: "Il Napoli ha provato a inserire due calciatori per Dragusin"

Il Secolo XIX oggi in edicola si è concentrato anche sul mercato del Genoa nella propria sezione sportiva

Il Secolo XIX oggi in edicola si è concentrato anche sul mercato del Genoa nella propria sezione sportiva. Il Grifone è pronto ad accogliere Zanoli, visto che il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Pasquale Mazzocchi. I campani però hanno tentato un nuovo affondo per Dragusin, provando ad inserire anche la contropartita Ostigard. Per il Genoa, tuttavia, il difensore non andrà via per meno di 30 milioni di euro.