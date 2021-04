Da Genova: "Il Napoli pensa a D'Amico (ds Samp) se Giuntoli saluta"

La sfida di domenica tra Sampdoria e Napoli cela un groviglio di incroci fuori dal campo tra i due club. Entrambe le società, ricorda l'edizione odierna de Il Secolo XIX, avrebbero messo nel mirino lo stesso allenatore, vale a dire Vincenzo Italiano. Ma le convergenze tra Ferrero e De Laurentiis riguarderebbero anche il nome di Ivan Juric: il presidente blucerchiato avrebbe già sondato il terreno con il croato, che ha però un passato genoano ingombrante e avrebbe fatto capire di non essere interessato. A Napoli potrebbe finire infine (in caso di addio di Giuntoli) l'attuale d.s. gialloblù Tony D'Amico, accostato in queste settimane anche alla Samp.