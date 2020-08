Da Genova - Il nuovo ds guarda in casa Napoli: caccia a Llorente e Petagna

Genoa a caccia del centravanti in vista della prossima stagione col nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano. Il nuovo numero 9 è la priorità del club rossoblù che è ancora in fase di valutazione per ciò che concerne il nuovo allenatore. Per l'attacco - scrive 'Il Secolo XIX' - Faggiano guarda in casa Napoli: piacciono sia Fernando Llorente che Andrea Petagna. Dal Belgio è stato invece proposto Landry Dimata, 22 anni, attaccante dell'Anderlecht.