Da Genova: "La Samp cerca una punta, sondato Petagna del Napoli"

Il Secolo XIX si concentra sul mercato della Sampdoria. "Caccia al bomber. Sondati Petagna e Scamacca" scrive il quotidiano ligure. Dopo l'addio di La Gumina e Bonazzoli e con Gabbiadini ai box, la Samp cerca un nuovo centravanti ma il budget è ristretto. Sondaggi con Sassuolo e Napoli per Scamacca e Petagna: il primo potrebbe partire in prestito ma piace a Inter e Verona, il secondo dovrebbe restare alla corte di Spalletti. Piace anche Gregoire Defrel del Sassuolo, ex Samp, ma ha caratteristiche diverse dall'identikit stilato da D'Aversa. Tra i profili idonei c'è anche quello di Caicedo, per il quale non sono ancora stati fatti passi ufficiali e dal quale peraltro sta già aspettando una risposta il Genoa. Anche Verdi del Torino potrebbe essere una soluzione per la trequarti.