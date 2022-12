Da Genova: "Mercato a costo 0, si guarda al centesimo", per questo Bereszyński al Napoli?

Il difficile mercato di riparazione della Sampdoria passa da tre numeri, analizzati quest'oggi dalle pagine de Il Secolo XIX

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difficile mercato di riparazione della Sampdoria passa da tre numeri, analizzati quest'oggi dalle pagine de Il Secolo XIX: 6 sono i punti raccolti dai blucerchiati nelle 15 partite di campionato disputate finora, che valgono il penultimo posto in classifica; 33 i milioni di euro come valore minimo del club posto a garanzia dei debiti di Ferrero; 60 le rate Irpef previste per pagare gli arretrati degli ultimi due anni gravati dal Covid. I dirigenti della Samp cercheranno il miracolo sportivo, nell'intento di trovare giocatori funzionali alle esigenze di Stankovic e motivati, ma a costo zero.