Da Genova - Mistero Contini: si va verso la permanenza alla Sampdoria

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Lorenzo Montaldo, corrispondente per la Sampdoria di Calciomercato.com

A Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show , è intervenuto Lorenzo Montaldo , corrispondente per la Sampdoria di Calciomercato.com: "Dopo l'ufficialità del rinnovo di Zanoli col Napoli, ci sarà anche quella legato allo scambio con Bereszynski. L'affare è chiuso da tempo dalle due squadre, dopo il match infrasettimanale ci sarà verosimilmente la chiusura definitiva dell'operazione. La Samp è in emergenza in difesa, Stankovic ha tante defezioni e per la gara della ripresa sta addirittura provando Bereszysnki come centrale. Dopo mercoledì, però, la Samp dovrebbe lasciar partire ufficialmente il calciatore verso Napoli visto che è arrivato anche Nuytinck.

Contini? C'è un mistero. All'inizio sembrava un'operazione legata a quella di Bereszynski. A Genova corre la voce che il ragazzo non abbia mai chiesto esplicitamente di rientrare a Napoli, quindi si va verso la sua permanenza.

Sampdoria-Napoli domenica? E' una dinamica curiosa, al di là del mercato. Bereszynski non so se sarà già in campo con gli azzurri per quella gara. Di certo me lo immagino più in azzurro".