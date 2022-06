Da Genova - Napoli su Thorsby come vice-Anguissa: offerta alla Samp ritenuta troppo bassa

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle sue pagine genovesi, il Napoli avrebbe presentato un’offerta alla Sampdoria per Morten Thorsby

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle sue pagine genovesi, il Napoli avrebbe presentato un’offerta alla Sampdoria per Morten Thorsby di 3-4 milioni di euro. Cifra ritenuta non soddisfacente dal club Doriano che richiede 8 milioni. Giuntoli avrebbe individuato Thorsby come l’uomo giusto in alternativa ad Anguissa. Su questa base, la Samp si rifiuterebbe perfino di trattare con il Napoli, soprattutto perché per il norvegese non mancano le pretendenti. In Bundesliga ci sarebbe l’Hoffenheim, pronto a spingersi fino a 5 milioni, offerta non sufficiente ma sempre maggiore di quella degli azzurri.