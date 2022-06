Da Genova - Non solo Falcone: al Napoli piace anche Colley della Sampdoria

C’è un nome nuovo per la difesa del Napoli. Tra le idee del Napoli oltre a Vladimiro Falcone come secondo portiere, c’è anche Omar Colley

C’è un nome nuovo per la difesa del Napoli. Tra le idee del Napoli oltre a Vladimiro Falcone come secondo portiere, c’è anche Omar Colley per la difesa. A riferirlo sono i colleghi da Genova di Sampnews24 secondo cui il centrale è entrato nel mirino del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe lanciarsi su Colley in caso di partenza di Koulibaly.