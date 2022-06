Da Genova - Offerta Napoli per Ostigard: c’è distanza rispetto alla richiesta del Brighton

La Repubblica, nelle sue pagine genovesi, fa il punto sul futuro di Leo Ostigard, di proprietà del Brighton e reduce dal prestito (secco) al Genoa.

La Repubblica, nelle sue pagine genovesi, fa il punto sul futuro di Leo Ostigard, di proprietà del Brighton e reduce dal prestito (secco) al Genoa. Il Napoli avrebbe presentato un’offerta ai Seagulls di 3 milioni di euro. Ma gli inglesi, che hanno fiutato l’affare, in realtà chiedono per il giocatore una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, dunque ben lontana dalla prima offerta del Napoli. E il Genoa? I rossoblù per il momento attendono ma sono in costante contatto con il giocatore e con il suo entourage oltre che con i dirigenti del Brighton.