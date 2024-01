Da Genova: "Ostigard rischia di saltare, costa troppo e spunta un nuovo obiettivo"

Il Genoa prova lo sprint per Giorgio Cittadini, difensore classe 2000 di proprietà dell'Atalanta finito nel mirino del club rossoblu

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa prova lo sprint per Giorgio Cittadini, difensore classe 2000 di proprietà dell'Atalanta finito nel mirino del club rossoblu. Il Secolo XIX oggi in edicola riferisce che la dirigenza sta lavorando sul prestito con diretto di riscatto che resta però da definire: in queste ore sono in corso contatti. Resta sempre sullo sfondo il nome di Ostigard, voglioso di tornare in Liguria: al momento la richiesta del Napoli di 7 milioni viene giudicata elevata, motivo per cui l'affare al momento risulta in standby.