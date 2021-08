Da Genova: "Petagna prima scelta della Sampdoria, ma occhio a Ribery"

"Petagna prima scelta Samp ma c'è Keita Balde. E occhio a Ribery" scrive Il Secolo XIX oggi in edicola. Il ballo delle punte in casa Sampdoria. Petagna è l'obiettivo principale, con il Napoli che potrebbe lasciarlo andare in prestito da lunedì ma resta il nodo ingaggio: ha uno stipendio da 1,8 milioni netti e De Laurentiis non vuole contribuire. Smentita l'ipotesi Pellè, sfumato Caicedo, torna in auge Keita Balde che sembrava vicino al Valencia ma la trattativa è sfumata. A Genova è stato bene e ci tornerebbe, ma il suo agente Pastorello sta aspettando di capire se veramente si potrebbe aprire una finestra per lui all'Inter. Sempre nel mirino Scamacca e Defrel del Sassuolo. Occhio poi alla suggestione Ribery: a Ferrero continuano ad arrivare messaggi. Il giocatore ex Fiorentina si sta allenando in Germania da solo ma vorrebbe tornare a giocare in Serie A.