Da Genova: "Samp ha rifiutato offerta Watford per Thorsby, ora può rinnovare"

Ferrero ha rifiutato la prima proposta del Watford per Thorsby, ovvero 6 milioni più uno di bonus. La Sampdoria è disposta a cedere il centrocampista ma le cifre devono essere altre. Intanto, lo stesso norvegese potrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 strategicamente per permettere alla Samp di avere maggiore forza nelle trattative. A riportarlo è Il Secolo XIX.