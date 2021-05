Da Genova - Samp in rosso, anche il Napoli in fila per Thorsby: la valutazione

"Sampdoria, bilancio in rosso. Ferrero deve vendere per fare cassa", si legge su Il Secolo XIX oggi in edicola. Ferrero si aspetta dalla sessione estiva della campagna trasferimenti di realizzare almeno un 27/28 milioni di plusvalenze. Obiettivo che metterà a dura prova l'area tecnica della società blucerchiata che si dovrà nuovamente confrontare con un mercato sempre fortemente condizionato dalla pandemia e quindi dai valori al ribasso. E la posizione che ci si aspetta in campionato sarà sempre tra l'ottavo ed il dodicesimo posto: quindi per uno che partirà servirà un rinforzo all'altezza.

Il milione e 800 mila speso per Bereszynski è ormai stato completamente ammortizzato. E significa che il suo eventuale prezzo di cessione costituirà tutta plusvalenza. Lo stesso vale per Thorsby, arrivato a parametro zero e che adesso potrebbe essere venduto per 7/8 milioni (in fila ci sono Napoli, Atalanta e Lazio) e sarebbe il classico colpaccio.