Da Genova: "Su Zanoli non solo il Genoa, sondaggio anche dell'Udinese"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Genoa su Alessandro Zanoli, esterno di proprietà del Napoli reduce dai 6 mesi in prestito alla Sampdoria. Il classe 2000 lascerà nuovamente la maglia azzurra in prestito con l'obiettivo di trovare continuità sul campo ed il Grifone è una delle società maggiormente interessate. Secondo Il Secolo XIX, però, anche l'Udinese avrebbe sondato il giocatore col Napoli.