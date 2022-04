Da Koulibaly a Osimhen: chiamate da mezza Europa per Giuntoli

Non solo acquisti, addii certi, contratti che non saranno rinnovati e partenze scritte. Il Napoli ha un vero e proprio tesoro in casa

Non solo acquisti, addii certi, contratti che non saranno rinnovati e partenze scritte. Il Napoli ha un vero e proprio tesoro in casa e lo dimostrano le tantissime richieste che stanno ricevendo i big della società di Aurelio De Laurentiis durante queste settimane. Su Victor Osimhen si sono fatte sotto Newcastle ed Everton. Per Kalidou Koulibaly sempre i Toffees oltre ad Aston Villa e Tottenham. Per Fabian Ruiz, che Carlo Ancelotti vorrebbe al Real Madrid, ci sono stati sondaggi di Newcastle, Arsenal e Atletico Madrid che ha richiesto pure Giovanni Di Lorenzo e non è da escludere anche che possano arrivare proposte per Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Hirving Lozano. Lo scrive Tuttomercatoweb.