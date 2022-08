Da La Spezia: "Meret piace da qualche giorno, Gotti già lo conosce e sarà titolarissimo"

Paolo Ardito, giornalista de Il Secolo XIX, direttamente da La Spezia è intervenuto per parlare di Meret ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Paolo Ardito, giornalista de Il Secolo XIX, direttamente da La Spezia è intervenuto per parlare di Meret ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "So che prima che avvenga questo passaggio in prestito Meret dovrebbe prolungare il contratto con il Napoli e garantirsi un futuro in azzurro. A La Spezia giocherebbe da titolare e non perderebbe una stagione. L'interesse c'è da qualche giorno, così come il gradimento dell'allenatore Luca Gotti che è di Udine e l'ha visto nelle giovanili bianconere".