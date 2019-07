Da Lille - Deadline per Pépé, il Napoli ha già l'accordo. Ma Ounas viene valutato solo 15mln

Il Napoli è sulle tracce di Nicolas Pépé, tant'è che lo scorso giovedì i suoi agenti sono stati nel ritiro del club azzurro a Dimaro, in Trentino. Ulteriori aggiornamenti circa quest'affare arrivano direttamente da Lille, tramite le pagine de la Voix du Nord, secondo cui il club transalpino vorrebbe chiudere la vicenda entro mercoledì, anche per poi avere il tempo di sostituire il gioiellino ivoriano.



OUNAS A PARTE - Con il Napoli - si legge - oltre ad esserci un accordo per il passaggio del calciatore alle pendici del Vesuvio, ci sono discorsi aperti anche per quel che concerne Adam Ounas, in una operazione che dunque sarebbe slegata da Pépé. Il quotidiano scrive che la valutazione che fa il Lille dell'ex Bordeaux è pari a 15 milioni di euro. La trattativa va avanti, su più fronti.