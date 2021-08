Da Liverpool - Anche il Napoli resta vigile su Shaqiri: fissato il prezzo

Lazio e Napoli sono interessati a Xherdan Shaqiri, in uscita dal Liverpool, ma il club che s'è mosso più concretamente per lo svizzero è l'Olympique Lione. Tuttavia, stando a quanto riportato da Liverpool Echo, non c'è accordo sulla valutazione economica: per cedere l'ex Inter i Reds chiedono circa 14 milioni di euro.