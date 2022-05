Da Londra - Arsenal forte su Hickey: i Gunners pronti ad accettare la richiesta del Bologna

Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna, piace al Napoli ma potrebbe finire presto in Premier League.

Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna, piace al Napoli ma potrebbe finire presto in Premier League. Infatti sul classe 2002 ci sarebber l'Arsenal, con l'allenatore Mikel Arteta e il direttore tecnico Edu degli inglesi che cercano di rafforare la rosa della prima squadra in vista della prosssima stagione. Secondo il portale londinese Football.london i primi passi per concludere un accordo per lo scozzese sono stati completati con i Gunners che hanno ritenuta congrua la cifra chiesta dal Bologna, di 20 milioni di euro.