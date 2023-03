Da Londra - Chelsea su Osimhen, ma c'è un ostacolo: prezzo altissimo per i Blues

L'Evening Standard fa il punto sul mercato del Chelsea, evidenziando come i blues siano fra i club maggiormente interessati a Victor Osimhen

L'Evening Standard fa il punto sul mercato del Chelsea, evidenziando come i blues siano fra i club maggiormente interessati a Victor Osimhen. Il media britannico evidenzia come il club abbia un piccolo vantaggio sulla concorrenza, poiché il nigeriano è cresciuto idolatrando Didier Drogba, che dei londinesi è stato uno dei giocatori più rappresentativi. Dato il folle mercato delle ultime due finestre anche la questione economica non dovrebbe essere un problema per il proprietario Todd Boehly, ma il maggiore ostacolo semmai è rappresentato dal Fair Play Finanziario.