Da Londra - CR7-Napoli, nessuna trattativa: Mendes lo sta offrendo a tutti i club di Champions

Cristiano Ronaldo al Napoli, per il momento, non è una trattativa vera e propria. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, direttamente dall'Inghilterra, secondo cui Jorge Mendes ha offerto l’asse portoghese dappertutto. Negli ultimi due mesi è stato offerto a tutte le squadre accessibili che giocano in Champions League e finora nessuna ha scelto di procedere.