Da Londra - Fabian-PSG, colloqui più che avanzati: le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabián Ruiz non è stato convocato per la partita inaugurale del Napoli contro il Verona. Non è in rosa - i colloqui con il Paris Saint-Germain sono più che avanzati. È questione di tempo, il club parigino vuole ingaggiare Fabián nei prossimi giorni, mentre Keylor Navas al Napoli è ancora in discussione. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.