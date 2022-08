Da Londra - Il PSG sta chiudendo per Fabián: ultimi dettagli col Napoli, firmerà quinquennale

Il Paris Saint-Germain sta chiudendo l’accordo per Fabian Ruiz. È sempre stata una questione di tempo e ora si sta completando. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, direttamente dall'Inghilterra. Si stanno discutendo gli ultimi dettagli con il Napoli, poi Fabian firmerà un contratto quinquennale con il PSG.

Paris Saint-Germain are closing in on Fabián Ruiz deal. Final details now discussed with Napoli as personal terms were agreed weeks ago. 🚨🇪🇸 #PSG



It has always been matter of time and it’s finally being completed. Five year deal for Fabián at PSG. pic.twitter.com/fWv0UUr7qD