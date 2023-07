Da Londra - Kim, oggi seconda parte di visite e poi il Bayern pagherà clausola

Il giornalista Fabrizio Romano ha scritto un post sui social: "Oggi Kim completa la seconda parte di visite mediche, poi il Bayern farà scattare la clausola rescissoria dal Napoli. Sarà l'ultimo passo prima dell'annuncio ufficiale".

Kim Min-jae will complete second part of the medical tests today, then Bayern will trigger the release clause from Napoli 🇰🇷 #Bayern



It's the final step before the official announcement. pic.twitter.com/01UxibLYnJ