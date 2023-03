Da Londra - Man United su Kim: il Napoli proporrà nuovo contratto per cambiare la clausola

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del futuro di Kim Min-jae a Caught Offside

Il Manchester United sta monitorando la situazione, ma il Napoli spingerà per tenerlo, proponendogli un nuovo contratto per cambiare questa clausola. Per quanto riguarda il giocatore, è stato molto chiaro di volersi concentrare sul resto della stagione in Serie A e Champions League, poi si vedrà”.