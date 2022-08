Da Londra - Navas-Fabian, i colloqui per entrambi gli accordi procedono bene: le ultime

La doppia trattativa tra Napoli e PSG per la cessione di Fabian Ruiz e l'acquisto di Keylor Navas continua spedita. Le ultime le riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il direttore del Napoli Giuntoli ha incontrato oggi in Francia anche il Paris Saint-Germain. I colloqui stanno procedendo bene per portare a termine entrambi gli accordi di Fabián Ruiz e Keylor Navas. Come riportato la scorsa settimana, è solo questione di tempo per Fabián al PSG. Sarà fatto presto".

