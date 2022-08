Da Londra - Ndombele-Napoli, discussione in corso col Tottenham: si tratta da 2 giorni

Il Napoli ha individuato il possibile sostituto di Fabian Ruiz, in orbita PSG.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha individuato il possibile sostituto di Fabian Ruiz, in orbita PSG. Il club azzurro sta lavorando in queste ore per provare ad accaparrarsi il centrocampista francese Tanguy Ndombele. Sulla trattativa si espresso su Twitter il giornalista ed esperto mercato Fabrizio Romano: "Continua la trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Tanguy Ndombele. Discussione in corso su ingaggio e formula del trasferimento. La trattativa è iniziata due giorni fa, come svelato dagli Spurs".