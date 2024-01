Da Londra - Non solo Bayern, anche il Napoli su Dier: il contratto del centrale scade a giugno

Mentre il Tottenham lotta con il Bayern Monaco per accaparrarsi Radu Dragusin, un altro difensore è in uscita dagli Spurs.

Mentre il Tottenham lotta con il Bayern Monaco per accaparrarsi Radu Dragusin, un altro difensore è in uscita dagli Spurs. Eric Dier non avrà alcun ruolo nel futuro del tecnico australiano Postecoglou. Proprio il Bayern nutre un forte interesse per il 29enne inglese, il cui contratto scade tra sei mesi.

Su Dier, però, c'è anche l'interesse del Napoli. Se il centrale ha qualche ultima speranza di farsi convocare dalla nazionale inglese per gli Europei della prossima estate, nei prossimi mesi avrà bisogno di giocare regolarmente. A riferirlo è Alasdair Gold, corrispondente del Tottenham per Football.london.