Da Londra: "Occasione Premier League per Zielinski, rinnovo col Napoli complicato"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del futuro di Piotr Zielinski sul canale Youtube di Matchyki.pl.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del futuro di Piotr Zielinski sul canale Youtube di Matchyki.pl: "Penso che possa avere una possibilità per una nuova sfida. Era sulla lista del West Ham United qualche mese fa. Vedremo se ci sarà di nuovo, ma penso che sia una buona occasione per lui per avere un assaggio della Premier League. Al momento il Napoli non dà informazioni su Zielinski e sembra che il rinnovo del contratto sarà complicato".