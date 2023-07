Da Londra - Rinnovo Osimhen, il Napoli offre contratto lungo: la situazione

Il rinnovo di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Oggi è arrivato, al riguardo anche un tweet del suo agente Roberto Calenda

Il rinnovo di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Oggi è arrivato, al riguardo anche un tweet del suo agente Roberto Calenda. Intanto, da Londra, l'esperto di mercato Fabrizio Romano fa sapere che il club azzurro ha offerto un nuovo contratto a lungo termine al centravanti nigeriano. Ancora non è arrivata una risposta, il Napoli è in attesa.