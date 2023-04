Da Londra svelano la mossa Chelsea per Osimhen: useranno l'idolo Drogba per convincerlo

Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, il Chelsea sarebbe la principale rivale del Manchester United nella corsa all'attaccante

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, il Chelsea sarebbe la principale rivale del Manchester United nella corsa all'attaccante del Napoli Victor Osimhen. I Red Devils da tempo hanno nel mirino il nigeriano, ma i Blues non sarebbero da meno e starebbero pianificando una maxi offerta per portarlo a Londra. Tra l'altro, sempre secondo il tabloid inglese, proprio il Chelsea avrebbe una piccola arma emotiva da poter giocare per convincere la punta a sceglierli: Osimhen è cresciuto idolatrando Didier Drogba, una vera e propria bandiera del Chelsea che dunque potrebbe essere "utilizzato" come leva per vincere la corsa al giocatore.