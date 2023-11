Da Madrid annunciano: "Il Real ha altri obiettivi e ha già scartato Kvaratskhelia"

Eduardo Cornago, giovane firma del quotidiano spagnolo La Razón, ha presentato in esclusiva per TMW la sfida di mercoledì

TuttoNapoli.net

Eduardo Cornago, giovane firma del quotidiano spagnolo La Razón, ha presentato in esclusiva per TMW la sfida di mercoledì sera fra Real Madrid e Napoli in Champions League. "L'assenza di Vinicius Jr nel Real Madrid si farà notare parecchio", ha esordito il giornalista madrileno mettendo subito in guardia mister Ancelotti. "I tanti infortuni che hanno decimato la rosa merengue sono un punto a favore degli azzurri. Per questo al Bernabéu mi aspetto una partita equilibrata, dove il Real cercherà di colpire soprattutto in contropiede".

Il presente del Real si chiama Carlo Ancelotti, ma il futuro?

"Anche il futuro può chiamarsi così. Questo perché, ad oggi, mister Ancelotti non ha firmato niente di niente con la Nazionale brasiliana e, se Florentino Perez gli offrirà il rinnovo di contratto, il tecnico di Reggiolo resterà sulla panchina dei blancos. Tutto dipenderà come sempre dai risultati".

Chiosa inevitabile sull'obiettivo di mercato del Real Madrid e di molte altre big europee, Khvicha Kvaratskhelia.

"Secondo me Khvicha Kvaratskhelia non sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club merengue oggi ha altri obiettivi di mercato e direi che il georgiano del Napoli è quindi completamente scartato".