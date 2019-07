Da Madrid confermano: "James va al Napoli, affare da 45 mln!"

Sembra ormai fatta per il passaggio di James Rodriguez al Napoli. Le notizie rimbalzano veloci attorno all'ambiente azzurro ma non solo: come riportato dal portale spagnolo Madrid Sports, "il colombiano ha un piedo e mezzo nel Napoli. James se ne va per 45 mln".

Pie y medio en Nápoles. Se nos va James por 45 millones de euros. pic.twitter.com/YulDCwY6Wg — Madrid Sports (@MadridSports_) 8 luglio 2019