Da Madrid ipotizzano: "Il Real può offrire James al PSG nell'affare Neymar"

Cosa si dice a Madrid circa l'affare James Rodriguez? Risponde Davide Palliggiano, inviato nella capitale spagnola per il Corriere dello Sport, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono diverse scuole di pensiero nel marasma del Real Madrid per quanto riguarda James Rodriguez. Il colombiano ha dato una parola al Napoli, ma se il Real Madrid troverà acquirenti entro il 16 agosto andrà altrove. Non è escluso che Florentino Perez non possa pensare di piazzarlo anche al PSG, visto che c'è una trattativa in corso per arrivare a Neymar".