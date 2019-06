Da Maksimovic a Callejon, la matassa rinnovi si sbroglierà in ritiro: i dettagli

Non solo acquisti e cessioni, ma anche rinnovi. Il Napoli lavora a tuttotondo sul mercato e diversi discorsi legati ai prolungamenti contrattuali sono stati già imbastiti da diverse settimane e adesso vanno solo formalizzati. Quando? Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno: "Si punta a sbrogliare la matassa durante il ritiro di Dimaro anche per Maksimovic, Milik e Callejon, per quest’ultimo sono frequenti i contatti con il suo procuratore Quillon ma non c’è ancora l’intesa".