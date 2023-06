Da Manchester - Lo United ha cancellato Osimhen dalla sua lista: il motivo

“Se Kane e Osimhen sono già stati cancellati, le opzioni sono scarse sul terreno".

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è stato più volte accostato al Manchester United. Per il Manchester Evening News, il club inglese valuta qualsiasi centravanti da Kane fino al bomber del Napoli. Per il quotidiano di Manchester oltre all'inglese e al nigeriano, poi il mercato si riduce a poco e niente: “Se Kane e Osimhen sono già stati cancellati, le opzioni sono scarse sul terreno. Randal Kolo Muani potrebbe essere in movimento quest’estate e il 24enne ha segnato per la Francia nella Coppa del Mondo, ma la sua carriera da club consiste in alcuni anni promettenti”.

Anche Hojlund dell'Atalanta e Ramos del Benfica nel mirino dello United: “Hojlund ha quattro anni meno di Kolo Muani e ha segnato nove gol in 33 partite con l’Atalanta in questa stagione. Ha estimatori in Europa, non ultimo lo United, ma ha giocato per tre club in due anni ed è sicuramente un progetto per il futuro piuttosto che a breve termine. Goncalo Ramos probabilmente si inserisce da qualche parte tra Kolo Muani e Hojlund. Il 21enne ha catturato l’attenzione con la sua tripletta in Coppa del Mondo con il Portogallo e ha segnato 27 gol in 47 partite in testa alla classifica del Benfica in questa stagione”.

Ma il problema principale per lo United è il budget, i Red Devils hanno a disposizione “solo” cento milioni di sterline da poter spendere per un attaccante. Inoltre, bisogna tener conto che la squadra punta a rinforzarsi a centrocampo e in altri ruoli. Così, il prezzo di Osimhen diventa un muro da scalare per gli inglesi: il Napoli lo valuta ben 130mln di euro, senza considerare tutti i costi di trasferimento.