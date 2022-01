Da Manchester - Tuanzebe alle prese col visto: il Napoli spera di averlo per la Fiorentina

Axel Tuanzebe sarà a breve ufficialmente un nuovo giocatore. Le ultime sul difensore inglese arrivano dirattamente dall'oltre Manica, attraverso il twitt di Samuel Luckyhurst, capo redattore del Manchester United per il Manchester Evening News. "Axel Tuanzebe ha terminato le visite mediche con il Napoli. Tuanzebe ora sta attraversando la procedura per il visto e il Napoli spera che possa essere registrato in tempo per la partita contro la Fiorentina di mercoledì. Il fratello di Tuanzebe, Dimitri, ha negoziato il prestito".

Axel Tuanzebe has completed his medical with Napoli. Tuanzebe now going through visa process and Napoli hope he can be registered in time for their game against Fiorentina on Wednesday. Tuanzebe's brother, Dimitri, negotiated the loan. #mufc