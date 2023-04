Da Manchester - United su Osimhen, è sfida a Bayern e Chelsea. Ma Victor è stato chiaro

Il Manchester United si è unito alla corsa per Victor Osimhen. A riportarlo questa mattina è il Manchester Evening News.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United si è unito alla corsa per Victor Osimhen. A riportarlo questa mattina è il Manchester Evening News, secondo il quale i Red Devils avrebbero intenzione di sfidare Bayern Monaco e Chelsea per il bomber nigeriano. Dal canto suo - precisa sempre il tabloid - Osimhen ha fatto sapere però di essere contento a Napoli e non desideroso, almeno per il momento, di cambiare aria.