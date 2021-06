Da Milano: "60mln per Donnarumma dal Psg ed è felice anche Mancini"

Il Corriere della Sera sottolinea come Gigio Donnarumma abbia trovato il suo tesoro a Parigi, dove guadagnerà 12 milioni a stagione per 5 anni. Sono felici tutti, anche il ct Mancini che avrà un portiere sereno, non angosciato da storie di mercato. Inoltre in orbita Milan Hakan Calhanoglu ha scelto di accettare il rinnovo di 4 più bonus