Da Milano: "A De Laurentiis è sempre piaciuto Italiano, lo contattò prima di Spalletti"

"Un tecnico che è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis è Vincenzo Italiano fautore di un brillante biennio alla guida della Fiorentina e già sondato dal Napoli 2 anni fa prima dell’affondo per Spalletti. Il suo contratto scade nel 2024 (con opzione per 2025)", così su twitter il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, in merito al possibile successore di Luciano Spalletti che sembra pronto a lasciare il Napoli.