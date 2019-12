Da Milano a sorpresa: "Ancelotti vuole Mertens all'Everton"

Carlo Ancelotti ha conquistato i suoi primi tre punti da nuovo allenatore dell'Everton e ora pensa al mercato in vista di gennaio per rinforzare la sua squadra. La redazione di Calciomercato.com fa sapere che l'ex tecnico del Napoli, sfruttando il suo contratto in scadenza e il rinnovo ormai distante, starebbe pensando a Dries Mertens. Ancelotti considera il belga il giocatore ideale per il suo reparto offensivo. Mertens piace anche al Borussia Dortmund e all'Inter.