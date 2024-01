Da Milano - Accordo totale con Perez, firmerà fino al 2028 (se l'Udinese accetterà offerta)

Il Napoli ha offerto 17 milioni all'Udinese per Perez e ora aspetta la risposta del club bianconero. L'esperto di mercato Nicolò Schira fa sapere che intanto la società azzurra ha già definito l'accordo col centrale argentino, che firmerebbe un contratto di 4 anni con scadenza a giugno 2028.

