Da Milano - Accostato al Napoli, Paredes via dal PSG solo per Juve o Real Madrid

Il Napoli ha bisogno di un rinforzo a centrocampo nella finestra di gennaio e tra i tanti nomi accostati c'è anche quello di Leandro Paredes del PSG. Stando a quanto riferito però da Calciomercato.it, l'ex Roma non gradirebbe il passaggio al Napoli, la destinazione non lo convince. Soltanto Juventus e Real Madrid potrebbero stuzzicarlo. Per il Napoli, dunque, resterebbero Berge, Lobotka e Amrabat come opzioni per la mediana.