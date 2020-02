Da Milano - Accostato al Napoli, tre big europee a Udine per visionare Kumbulla

Una delle principali rivelazioni di questo campionato è sicuramente Marash Kumbulla. Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato con un post su Twitter che diversi scout di Inter, Borussia Dortmund e Everton erano alla Dacia Arena durante Udinese-Verona per visionare il difensore classe 2000 che è stato vicinissimo al passaggio al Napoli nella finestra di gennaio. Il Verona chiede per lui 30 mln. Gli azzurri restano ancora interessati al calciatore dell'Hellas in vista del mercato estivo.

Scouts of #Inter (are looking also Juan #Musso), #BorussiaDortmund and #Everton are at Dacia Arena to observe Marash #Kumbulla (2000) during Udinese-Verona. #Verona ask €30M. Also #Napoli are really interested in him for summer. #transfers #BVB #EFC