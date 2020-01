Da Milano - Addio anticipato di Callejon da escludere a gennaio

Nessun addio anticipato per Josè Callejon. Dopo le voci delle ultime ore (clicca qui), arrivano smentite sulla possibilità di una separazione a gennaio con l'esterno spagnolo che andrà in scadenza a giugno. Lo riporta calciomercato.it, che spiega che in questo momento né il club né il calciatore valutano di separarsi a stagione in corso.